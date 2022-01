Harry Styles, le nuove date dei concerti a Bologna e Torino

Le date italiane del "Love On Tour" di Harry Styles, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022, sono rispettivamente riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino. L'ex One Direction ha pubblicato il calendario aggiornato con tutti gli appuntamenti del suo tour, che ha subito modifiche a causa delle restrizioni legate al Covid-19 e all'andamento dell'epidemia.

Special guest delle due nuove date italiane sarà la band inglese Wolf Alice.

I biglietti degli show italiani acquistati in precedenza resteranno validi per le nuove date, ma solo nella medesima location e città in cui si era scelto di andare (non sarà pertanto possibile assistere al concerto in un’altra città o venue diversa da quella indicata sul biglietto o sull’email di conferma dell’acquisto). Il tour seguirà le misure locali di pubblica sanità come anche i protocolli indetti nelle venue per ciascuno spettacolo. "I fan - si legge nella nota stampa diffusa da Live Nation, che organizza la tournée di Harry Styles - sono esortati a visitare i siti web delle venue locali per conoscere i dettagli e i requisiti richiesti in materia di salute e sicurezza".