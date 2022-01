Pink Floyd: riemerge il video della prima esibizione in tv negli Usa (ma a colori)

Nel novembre del 1967, tre mesi dopo l'uscita del loro album d'esordio, "The piper at the gates of dawn", i Pink Floyd andarono per la prima volta in tour negli Usa per promuovere la loro musica e farsi conoscere anche dal pubblico americano. Per l'occasione fecero anche un po' di promo radio e tv e suonarono nello studio del programma televisivo statunitense "American Bandstand", condotto dal grandissimo Dick Clark e trasmesso dalla ABC. Roger Waters e soci suonarono "Apples and oranges", brano non incluso nell'album e fatto uscire come singolo nel Regno Unito proprio in concomitanza con il tour negli Usa della band.

A distanza di 55 anni, il video della performance dei Pink Floyd a "American Bandstand", che segnò l'esordio del gruppo alla tv americana, riemerge in rete. Ma a colori. Grazie ad un artista svedese che si fa chiamare Artist On The Border e che si diverte a pescare dagli archivi delle band vecchi filmati in bianco e nero e a colorare i frame, dando nuova vita alle clip.

Per realizzare il video a colori dell'esibizione dei Pink Floyd ad "American Banstand" sulle note di "Apples and oranges", ha spiegato lui, l'artista ci ha messo praticamente un anno: il lavoro lo ha tenuto impegnato da febbraio a dicembre 2021. Ecco il risultato finale: