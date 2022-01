Il mondo odierno secondo Ian Anderson e i suoi Jethro Tull

Assenti dalle scene discografiche da oltre diciotto anni, seppur impegnati in un’intensa attività live fino all’arrivo della pandemia, i Jethro Tull sono pronti per dare alle stampe un nuovo album in studio, intitolato “The Zealot Gene” e in arrivo il prossimo 28 gennaio. L’ultimo lavoro pubblicato dalla band capitanata da Ian Anderson risale al 2003 ed è il progetto natalizio “The Jethro Tull Christmas Album”, successore di “J-Tull Dot Com” del 1999, fedele come sempre all’unione di rock, folk, blues, jazz e al suono della formazione prog britannica fatto di flauti, tastiere e chitarre.

Ora, stando alle anticipazioni offerte dal gruppo con i tre singoli estratti dal suo nuovo disco, in particolar modo la title track, i Jethro Tull sembrano non voler cambiare musica ancora una volta, ma - come la loro storia insegna - non per questo non sapranno sorprendere i fan di vecchia data e trovare nuovi estimatori. Anche perché Anderson e soci sono risoluti a tornare il prima possibile in tour, tanto da confermare i cinque concerti previsti nei teatri italiani tra il 5 e l’11 febbraio.

La genesi di "The Zealot Gene”

Le prime idee che hanno portato alla realizzazione di un nuovo album dei Jethro Tull sono nate diversi anni fa.

“Era il 2016 quando ho scritto le prime cose e buttato giù qualche idea o concetto per un futuro album”, ha spiegato Ian Anderson raccontando la genesi di "The Zealot Gene” in un video disponibile sul canale YouTube della band e riportato più avanti. Il 74enne artista britannico ha aggiunto: “Nelle settimane e nei mesi successivi ho poi provato a perfezionare quelle idee per un album e arrivare a canzoni potenzialmente definitive. Poi abbiamo iniziato a registrare nel 2017”. I tour e gli impegni di ogni componente del gruppo, però, hanno rallentato le lavorazioni del disco e, nonostante l’obiettivo iniziale di Anderson di concludere il progetto entro nel 2020, il successivo arrivo della pandemia ha complicato ulteriormente i piani. “Ci è voluto fino all'estate del 2021 per completare l’album, comprese le tracce che non avevamo registrato insieme e che abbiamo ultimato a casa mia con i contributi che mi hanno inviato gli altri componenti del gruppo incorporati in fase di missaggio”, ha narrato il 74enne artista britannico.

Ian Anderson ha realizzato "The Zealot Gene” insieme agli altri membri della band, ora composta da David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond e Joe Parrish. Il disco non manca di includere i contributi del chitarrista Florian Opahle, nonostante la sua volontà di lasciare i Jethro Tull nel 2019 per concentrarsi sui propri progetti. “Penso che tutti questi musicisti possano davvero considerarsi parte dei Jethro Tull”, ha sottolineato il frontman della formazione inglese, che ha anche affermato:

“Ho deciso fin da subito che questo sarebbe stato un album dei Jethro Tull, un lavoro della band. E mi sembrava appropriato dal momento che i membri del gruppo suonano con me da anni. Questa è la formazione più longeva e mi è sembrato appropriato onorare il mio rapporto di lungo corso con questi musicisti pubblicando il disco come un album dei Jethro Tull. Sicuramente non è un lavoro che avrei pensato come progetto solista, perché incorpora molto di più lo spirito della band”.

Il mondo odierno e le emozioni umane secondo Ian Anderson

Descrivendo "The Zealot Gene” come un’insieme di riflessioni su temi e concetti biblici, Ian Anderson ha detto: “Anche se nutro un'autentica passione per lo sfarzo e la narrazione fiabesca del Libro Sacro, sento ancora il bisogno di mettere in discussione e disegnare paralleli a volte sacrileghi del testo”.

Partendo proprio da riferimenti e parole bibliche, l’artista ha dato forma alle canzoni del nuovo album dei Jethro Tull per raccontare il mondo odierno e indagare le emozioni umane. Su questa idea si basa anche la title track che, includendo riflessioni sul “mondo radicale e politicamente carico di populismo”, riassume la negatività delle relazioni sociali. “La title track offre molte allusioni al mondo radicale e politicamente carico di populismo. Come una canzone lirica riassume per me la natura divisiva delle relazioni sociali e le opinioni estreme che alimentano i fuochi dell'odio e del pregiudizio, più oggi che in qualsiasi altro momento della storia”, ha infatti spiegato Anderson parlando della title track del disco. E ancora: “Forse pensate di sapere a chi mi sono ispirato o a chi stavo pensando in fase di scrittura. In realtà ci sono probabilmente in questo momento almeno cinque importanti dittatoriali figure nazionali che potrebbero calzare perfettamente”. La stessa copertina di "The Zealot Gene”, presentando un ritratto in bianco e nero del frontman dei Jethro Tull, riflette l’essenza del disco simboleggiando “la natura polarizzata delle opinioni”, come narrato da Ian Anderson.

Il ritorno dei Jethro Tull in concerto in Italia

Dopo mesi di assenza dai palchi, i Jethro Tull non vedono l’ora di riprendere con i loro concerti dal vivo e proprio ieri - 19 gennaio - hanno confermato le cinque date previste nel nostro Paese all’inizio del prossimo mese di febbraio. Ian Anderson e la sua band sarà di scena il 5 febbraio al Teatro di Varese, il 6 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova, il 7 febbraio al Teatro Galleria di Legnano, il 9 febbraio al Teatro Colosseo di Torino e l’11 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Ecco la tracklist e la copertina di "The Zealot Gene”, che sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD e vinile, oltre che in digitale:

1. Mrs. Tibbets (5:54)

2. Jacob's Tales (2:13)

3. Mine Is The Mountain (5:40)

4. The Zealot Gene (3:54)

5. Shoshana Sleeping (3:41)

6. Sad City Sisters (3:40)

7. Barren Beth, Wild Desert John (3:37)

8. The Betrayal Of Joshua Kynde (4:06)

9. Where Did Saturday Go? (3:53)

10. Three Loves, Three (3:30)

11. In Brief Visitation (3:00)

12. The Fisherman Of Ephesus (3:41)