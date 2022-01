Franco Battiato, le immagini dei diversi formati di “Correnti gravitazionali”

Venerdì 4 febbraio raggiungerà il mercato “Correnti gravitazionali”, raccolta di trenta brani evergreen di Franco Battiato. Canzoni che coprono un arco di tempo a partire dal suo nono album in studio "L’era del cinghiale bianco", pubblicato nel settembre del 1979 , fino a "Torneremo ancora", ultimo brano scritto, cantato e pubblicato nel 2019 dal musicista siciliano scomparso all'età di 76 anni il 18 maggio 2021. "Correnti gravitazionali” ha la particolarità di offrire i brani in una versione rimissata negli ultimi anni dallo stesso Battiato.

Questo 'Greatest Hits' è presente in quattro formati: un doppio Cd in digipak, un triplo LP in gatefold, album 16bit/44.1khz e in Dolby Atmos la nuova frontiera immersiva chiamata anche Audio Spaziale.

LP 1/A

SUMMER ON A SOLITARY BEACH (new mix)

BANDIERA BIANCA (new mix)

L’ERA DEL CINGHIALE BIANCO (new mix)

UP PATRIOTS TO ARMS (new mix)

LA STAGIONE DELL’AMORE (new version)

LP1/B

CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE (new mix)

CUCCURUCUCU’ (new mix)

GLI UCCELLI (new mix)

VOGLIO VEDERTI DANZARE (new mix)

LA CURA (new mix)

LP 2/A

TUTTO L’UNIVERSO OBBEDISCE ALL’AMORE

I TRENI DI TOZEUR

PROSPETTIVA NEVSKI

ALEXANDER PLATZ (Live)

CHAN-SON EGOCENTRIQUE

LP2/B

L’ANIMALE

STRANIZZA D’AMURI

POVERA PATRIA

RUBY TUESDAY

E TI VENGO A CERCARE

LP 3/A

NO TIME NO SPACE

SENTIMIENTO NUEVO

SHOCK IN MY TOWN

LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO

TE LO LEGGO NEGLI OCCHI

LP 3/B

LA CANZONE DEI VECCHI AMANTI

INNERES AUGE

DI PASSAGGIO

STRANI GIORNI

TORNEREMO ANCORA

