Digital Services Act, l’appello di IFPI e IMPALA al Parlamento UE alla vigilia della votazione

Domani, 20 gennaio, il Parlamento Europeo si riunirà in assemblea plenaria per votare il Digital Services Act, la legge sui servizi digitali atta a normare obblighi e responsabilità degli intermediari sul mercato unico dell’Unione e a garantire la tutela degli utenti dei paesi UE. IFPI, l’associazione che rappresenta a livello internazionale l’industria discografica, e IMPALA, l’entità che riunisce le etichette indipendenti del Vecchio Continente, hanno sottoscritto - insieme ad altre rappresentanze della filiera creativa internazionale - una petizione perché i lavori dell’assemblea guidata da Roberta Metsola siano orientati a rendere “il Web uno spazio più sicuro per tutti”.