Mick Fleetwood produttore esecutivo di una nuova serie tv

Come riportato da Variety, Mick Fleetwood sarà il produttore esecutivo di una nuova serie tv musicale intitolata “13 songs” e attualmente in lavorazione presso la Fox. Il progetto, a cui il cofondatore e batterista dei Fleetwood Mac contribuirà anche con nuova musica, racconterà la storia della rockstar Jasper Jones che, dopo la diagnosi di cancro, decide di riunire la sua band, The Gift, per scrivere e registrare le sue ultime 13 canzoni come lettera d’amore ai suoi fan.

“13 songs”, con la produzione affidata a Lionsgate e Fox Entertainment, vedrà impegnati anche Will Reiser e Jonathan Prince come sceneggiatori e produttori esecutivi, ruolo ricoperto, oltre che da Mick Fleetwood, anche dal regista Jonathan Levine, Willie Mercer e Ron West di Thruline Entertainment, Gillian Bohrer di Megamix e David Blackman di Polygram Entertainment.

Lo scorso anno i Fleetwood Mac hanno pubblicato la ristampa del loro primo album dal vivo del 1980 con inediti, che ha fatto seguito al ritorno in classifica della band anglo-statunitense grazie a un video diventato virale su TikTok con in sottofondo "Dreams" dall'album “Rumours" del 1977. La clip, con protagonista un uomo sullo skate e con in mano una bottiglia di succo di lamponi, è stata successivamente ricreata dallo stesso Mick Fleetwood che si è ripreso girando, però, su un monopattino elettrico.