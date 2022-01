David Bowie: tutto il repertorio (e tre remix esclusivi) disponibile su Peloton

Prosegue l’idillio di Peloton, la piattaforma di home fitness che integra contenuti digitali in strumenti per allenamento “fisici”, con la grande discografia: dopo l’annuncio dell'acquisizione delle licenze per lo sfruttamento del catalogo dei Queen, la società fondata e diretta da John Foley ha annunciato di essere riuscita a mettere le mani sull’intero repertorio di David Bowie. E non è tutto.