Irama, dopo Sanremo arriva l'album

Nel 2021 fu uno dei casi più eclatanti del Festival di Sanremo: un contatto positivo nel team di Irama costrinse il cantante toscano a non esibirsi sul palco dell'Ariston: rimase in gara con "La genesi del tuo colore", ma andò in onda un video delle prove. Quest'anno Irama torna con "Ovunque sarai", scritta assieme Giulio Nenna, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Vincenzo Luca Faraone. Una ballad che nella nostra recensione delle canzoni sanremesi abbiamo raccontato così:

Tre settimane dopo la fine del Festival arriverà anche un album intitolato "Il giorno in cui ho smesso di pensare": si tratta del primo lavoro di inediti in quattro anni da "Giovani".

Con un video sui social, l'annuncio:

"La verità è che non ho mai avuto paura di schiantarmi. Non una lacrima, non una parola, non un gesto per favore. Non cercare di afferrarmi, non ho bisogno del tuo aiuto. Ho strappato la mia pelle per trovare la mia vera carne, quello che sono realmente. Per rinascere a volte devi spegnere la luce all'universo, io l'ho fatto e, credimi, i mostri non sono quelli del buio. Guardo il sole che spacca l'orizzonte, la mia ombra che è sempre più vicina alla strada, è giorno: il giorno in cui ho smesso di pensare"