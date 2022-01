"Una volta ero lo Springsteen dei poveri, oggi è il mio fratello maggiore"

Non è un personaggio facile, John Mellencamp. Dopo una sfiliza di album che hanno segnato il rock americano dagli anni '80 in poi finalmenye nel 2011 è arrivato anche in Italia per un tour organizzato da Barley Arts. Una manciata di concerti, ma lui oltre a grande musica, fa le bizze: prima di suonare impone la visione di un documentario di un'ora sull'ultimo disco. Suona poco più di un'ora e annulla senza motivo l'ultima data.

Anche lui si è sempre raccontato com un outsider, uno che fa le cose a modo suo: ha senso vederlo ritratto come un pirata, sulla copertina del nuovo album "Strictly A One-Eyed Jack", in uscita oggi. Canta: "Some people want to party/Others are trying to leave/ Some are telling stories/That are just impossible to believe/The long day's journey is turning into night/Salome looks crazy and she's higher than a kite/ No one is in favor Of the one-eyed Jack".

È un disco importante, quello di Mellencamp, e non solo perché finalmente unisce due delle voci più importanti della musica americana degli ultimi 40 anni. L'altra è ovviamente quella del suo amico/rivale Bruce Springsteen.

R.O.C.K. in the U.S.A.

"Scarecrow" (1985) è uno dei dischi simbolo della sua carriera. Non è il capolavoro (titolo che va a "Lonesome jubilee", uscito nell'87, un gioiello di rock unito al folk), ma è proprio il disco della contrapposizione frontale con Springsteen.

Il Boss era all'apice del successo con "Born in the U.S.A." e Mellencamp si poneva come cantore alternativo del genere, più ruspante ("Well, I come from a smalltown") e meno patinato. "R.O.C.K. in the U.S.A." recitava: "Voice from nowhere/And voices from the larger town/Filled our head full of dreams/Turned our world upside down".

Oggi questa presunta rivalità sembra scomparsa: Springsteen è presente in ben tre brani del nuovo disco. In un'intervista a Forbes Mellencamp ha spiegato:

Per tutta la mia carriera sono sempre stato come il Bruce Springsteen dei poveri. Ma io e Bruce ci conosciamo da anni. Poi abbiamo fatto una concerto per Sting per l'amazzonia e abbiamo suonato insieme. All'improvviso è diventato come il mio fratello maggiore, e mi trattava come se fossi suo fratello, e io lo trattavo con rispetto. Siamo diventati davvero buoni amici, ed è semplicemente successo di collavorare. È venuto in Indiana, è rimasto a casa. È stato fantastico. E parlo sempre con Bruce adesso. So cosa sta facendo in questo momento, lui saa dove sono. È una bella cosa.

Le tre canzoni con Springsteen

"John, la tua voce è cambiata così tanto da quando hai iniziato." E io ho detto: "Beh, le sigarette stanno iniziando a dare i loro frutti": è un dialogo tra i due, raccontato da Mellencamp nell'intervsta.

Le canzoni assieme nel nuovo album sono tre "Wasted days", "Did You Say Such A Thing" e la conclusiva "A life full of rain".

C'è un solo vero duetto, ed è "Wasted days", primo singolo. In "Did You Say Such A Thing" il Boss fa i cori (e probabilmente anche un assolo di chitarra alla fine). Nell'ultima canzone suona soltanto: è una commovente e lunga ballata che riflette sul tempo che passa, non distante come tema da quello di "Letter to you" del Boss:

Una canzone che da bene il tono al disco:

"So you disappear into the solitude and you go into the shadows

Of a life full of rain with no dry spot to stand

There's a blue-eyed world That said it once loved you

but that was in your youth, such a long, long time ago"

"Sono un dinosauro, e la gente non fa più album". ha raccontato Mellencamp. "Io sono della vecchia scuola, continuo a fare quello che ho sempre fatto, ovvero cercare di creare qualcosa che sia tutto legato e diventi una cosa unica. Questo è il mio ventiseiesimo album, ventisettesimo, non lo so. Sono stato molto fortunato, come ben sai. Sono stato molto fortunato".

One eyed-jack

Mellencamp nega di essere il personaggio del titolo dell'album: "Non puoi scrivere di te tutto il tempo. Ma sono sempre stato un buon osservatore e un buon ascoltatore, quindi sento cosa pensano gli altri e cosa dicono le persone. Quindi sono aperto ai suggerimenti, il che significa che a volte farò qualcosa e una voce nella mia testa dirà: "Beh, è ​​meglio che scrivi questo". E penso: "Ah, cazzo sto dipingendo, non voglio scriverlo". E io: "Devi scriverlo, John". E questo è successo un bel po' con questo disco", racconta.

Il grande pregio di John Mellencamp, al di là del carattere difficile, sta proprio lì: nell'avere creato dei personaggi tra realtà e autobiografia, e di avere dato loro un suono rock di altissima qualità. "Strictly A One-Eyed Jack" si candida già ad essere uno dei dischi più importanti dell'anno in questo genere.