Bono: “Le canzoni degli U2 mi imbarazzano, non mi piace il nome della band”

Non c’è che dire: Bono sa farsi notare. L’ultima sua uscita è come del sale su una ferita. È noto che gli U2 non sono solo tra le band di maggior successo ma anche tra quelle più discusse quando non odiate: pure il loro cantante ha qualcosa da dire al proposito.

Durante un’intervista ad un podcast Bono ha detto che quando alla radio passano le canzone della band, spegne perché non può ascoltare la sua voce. Fin qua abbastanza normale: molti cantanti non amano risentirsi o pensano che la loro voce non sia così bella. Risentire la propria voce e pensare che suona diversa è un fenomeno comune a tutti, non solo ai cantanti.

No, Bono è andato oltre e ha sganciato un paio di bombe. La prima è che non gli piace il nome della band, quello di un aereo spia della Lockheed degli anni ’50

“Non mi piace. Nella nostra testa era come l'aereo spia,era futuristico. Poi è diventato una sorta di accettazione implicita di quello che quell’aereo significava. no, non mi piace quel nome. Ancora non mi piace molto il nome, anche se Paul McGuinness, il nostro primo manager, diceva 'Guarda, è un bel nome, starà bene su una maglietta, una lettera e un numero'".

La seconda bomba è che non gli piacciono neppure le canzoni della band. La maggior parte almeno. Bono usa proprio l’espressione “make me cringe”, tranne “Vertigo”, il singolo “probabilmente di cui sono più orgoglioso per il il modo in cui si connette con il pubblico", ha aggiunto.