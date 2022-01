Eurovision 2022, parte ufficialmente il percorso verso Torino

Con una nota, la Rai ha comunicato che nei prossimi giorni si svolgerà il primo evento pubblico legato all'edizione italiana di Eurovision Song Contest. Come noto, lo show si svolgerà a Torino il 10, 12 e 14 maggio, in virtù della vittoria dei Maneskin a Rotterdam l'anno scorso. E questa prima cerimonia prevede proprio il passaggio di consegne tra la città olandese e il capoluogo piemontese, con la presenza del sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, e l'omologo Torinese Stefano Lo Russo. I due primi cittadini si incontreranno a Palazzo Madama in piazza Castello a Torino martedì 25 gennaio alle ore 12 e nella stessa occasione verranno sorteggiati i cartelloni delle due semifinali, divisi tra due gruppi di 18 paesi. I cosiddetti Big Five invece partecipano direttamente alla finale: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Il tutto sarà condotto da Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi e trasmesso in streaming su RaiPlay.it.