Sonic Youth, in arrivo la raccolta di inediti ‘In/Out/In’

Nonostante la cessazione definitiva delle attività risalga al 2011, i Sonic Youth continuano a rifornire chicche e novità ai propri fan, orfani di quella che all’unanimità è considerata una delle più grandi noise band di sempre: l’ormai disciolta formazione newyorchese, che nel 2020 ha reso disponibile sulla propria pagina ufficiale BandCamp tre raccolte di rarità, pubblicherà il prossimo 18 marzo “In/Out/In”, compilation di inediti contenente cinque brani.

Disponibile in LP, Cd e cassette - oltre che in formato digitale - il lavoro include composizioni registrate dalla band un tempo guidata dagli ex coniugi Kim Gordon e Thurston Moore (nella foto) tra il 2000 e il 2010: “Basement Contender” e “Machine” sono state fissate su nastro presso la sala prove del gruppo di Northampton, in Massachusetts, durante le session dell’ultimo album ufficiale consegnato dalla formazione agli annali, “The Eternal” del 2009, mentre la title track - già disponibile sulla pagina ufficiale BandCamp dei Sonic Youth - è stata registrata tra Pomona, in California, ed Echo Canyon, in New Jersey, sotto la supervisione di Jim O’Rourke, già cofondatore dei Gastr del Sol e collaboratore di lunga data del gruppo. Sempre O’Rourke ha contribuito - ma in veste di musicista - alla registrazione di un’altra canzone contenente nel disco, intitolata “Social Static”. I lavori di masterizzazione sono stati curati da Carl Saff, in passato già al lavoro con - tra gli altri - con i deus ex machina dello slowcore Bonnie Prince Billy e Bill Callahan e con gli alfieri dello stoner Fu Manchu.