Robbie Williams: ‘Spero di andare in tour entro la fine del 2022’

Come tanti altri suoi colleghi, anche Robbie Williams è stato costretto all’inattività dal vivo a causa della recrudescenza dei contagi da SarS-Cov-2: l’ex Take That, lo scorso anno, è stato costretto dalle misure di contenimento adottate dal governo americano a sospendere la sua tournée a Las Vegas, prima sortita sui palchi dopo il termine del suo ultimo tour, l’Heavy Entertainment Show, inaugurato nel 2018 e chiusosi a Londra nel dicembre del 2019, poche settimane prima che la pandemia deflagrasse prima in Cina e poi in Europa.

Intervistato dalla stampa americana, il cantante e performance britannico si è detto fiducioso di poter riprendere l’attività dal vivo prima della fine del 2022. “Spero di andare in tour prima della fine dell’anno”, ha detto Williams, “Anche se ormai, come potete vedere, il 2022 è andato. Il fatto è che ogni estate penso che questa cosa sia finita definitivamente, poi - però - ogni inverno immancabilmente torna. Tutte le volte che penso che questa faccenda del Covid sia finita scopro di aver sbagliato del tutto”.

“Quando è iniziata, un paio d’anni fa, tra fine gennaio e inizio febbraio pensavo che entro giugno sarebbe finita”, ha proseguito il cantante: “Adesso sono due Natali che ci siamo dentro e [la pandemia] è ancora forte: fa paura. E fa paura per tantissime ragioni, ma personalmente - ed egoisticamente - mi ha impedito di cantare dal vivo”.

Secondo il Sun quello di Williams è qualcosa di più che mero wishful thinking: “Il suo sogno di tornare in tour è qualcosa che davvero vuole trasformare in realtà”, ha spiegato una fonte anonima vicina all’artista consultata dal tabloid, “Quest’anno potrebbe essere difficile, ma - conoscendolo - tutto è possibile”.