A-DJ, l’associazione fa appello al Governo: ‘Riconoscere la figura professionale del Dj’

A-DJ, l’associazione che rappresenta i Dj che ha eletto, come presidente onorario, il compianto pioniere della consolle Claudio Coccoluto, ha fatto appello alle istituzioni - nello specifico, al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro della Cultura Dario Franceschini e al Ministro del Lavoro Andrea Orlando - per un riconoscimento della figura professionale del disc jockey, e per chiedere ristori alla luce delle misure restrittive adottate per contenere la quarta ondata di contagi da SarS-Cov-2.