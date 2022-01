Adele, mezzo milione di sterline a sera per la residency a Las Vegas

Proprio mentre Forbes osserva come tra i dieci musicisti più pagati nel 2021 ci sia solo una donna, il Sun riferisce dell’ottimo affare che Adele avrebbe fatto - stando alle stime del tabloid britannico - nell’accettare la serie di concerti che la vedrà protagonista al Caesar Palace di Las Vegas tra i prossimi 21 gennaio e 16 aprile.

La voce di “Hello” si esibirà ogni venerdì e sabato per un totale di 24 date: i biglietti per gli spettacoli - che si terranno nell’arena al coperto presente nell’hotel e casinò, che conta complessivamente 4200 posti - sono stati resi disponibili a prezzi che oscillano tra le 700 e le 9000 e più sterline.

Secondo il Sun alla cantante verrà accordato un cachet di mezzo milioni di sterline a sera, per un totale complessivo di 12 milioni di sterline - o 14 milioni e 300mila euro. Oltre al compenso per le esibizioni, la star londinese beneficerà anche degli incassi generati dalla vendita del merchandise. E non è finita.

Tra i benefit accordati alla cantante c’è anche una suite da 40mila dollari a notte, che include un maggiordomo, un assistente personale, un autista e uno staff di guardie del corpo in servizio 24 ore su 24. A lei e al suo seguito - che, comprenderà, oltre allo staff, anche gli ospiti - sarà concesso di fruire gratuitamente di tutti i ristoranti e i servizi offerti dal resort, uno dei più lussuosi della Mecca dell’azzardo a stelle e strisce.

Dando per buona la stima del Sun, quella di Adele risulterebbe la quarta residency meglio pagata dai promoter di Las Vegas dopo quelle di Rod Stewart (che nel 2012 incassò quasi 2 milioni di sterline a show), Bruno Mars (750mila sterline a concerto, nel 2019) e Lady Gaga (700mila sterline a esibizione tra il 2017 e il 2019), ma davanti a quelle di star di primissimo piano come Celine Dion (390mila sterline a sera tra il 2003 e il 2007), Elton John (360mila sterline a sera tra il 2011 e il 2018) e Britney Spears (340mila sterline a sera tra il 2013 e il 2017).