Quando Vasco Rossi finì in TV grazie a Renzo Arbore: ‘Mi dicevano: è il nuovo Battisti…’

“Complimenti a Renzo Arbore per la nomina a Cavaliere di Gran Croce”: con queste parole Vasco Rossi si è congratulato pubblicamente, sui suoi canali social, con l’autore, showman, personaggio e conduttore televisivo foggiano, al quale lo scorso 15 gennaio è stato conferito dalla Presidenza della Repubblica la più alta delle onorificenze prevista dal nostro ordinamento.

“Oltre a essere uno dei più grandi geni della radio televisione italiana, [Arbore] fu il primo a portare Vasco giovanissimo in televisione”, ricorda l’artista emiliano: “Non si era ancora negli anni ‘80, la canzone era ‘Faccio il militare’”.

I fan più attenti della voce di “Bollicine” potranno contestare che la prima apparizione televisiva di Vasco Rossi risalga al 1978, quando il cantante - che nel maggio dello stesso anno aveva pubblicato il suo album di debutto “...Ma cosa vuoi che sia una canzone…” - venne invitato come concorrente alla trasmissione condotta da Gianni Morandi “10 Hertz”.

L’anno successivo Rossi spedì sui mercati - a fine aprile - la sua seconda prova sulla lunga distanza, “Non siamo mica gli americani!”. Nel disco era incluso il brano “(per quello che ho da fare) Faccio il militare”, canzone molto critica nei confronti del servizio di leva, che il cantante aveva terminato solo pochi mesi prima. La canzone - in versione live, registrata al di fuori degli studi RAI - fu proposta da Renzo Arbore nel corso di una puntata dell’ultima stagione di “L’altra domenica”, trasmissione ideata e condotto dallo stesso Arbore che tra il 1976 e il 1979 fu le prime a offrire, al pubblico italiano, servizi dedicati al panorama punk internazionale che all’epoca aveva in Sex Pistols e Ramones i suoi esponenti più in vista.

“Arrivò un signore”, ha raccontato nel 2020 Arbore riguardo l’episodio: “Mi disse: ‘C’è un ragazzo di Zocca che è il nuovo Battisti. Me la dicevano in diversi, questa cosa. Ma io ero un po’ scettico. Allora mandai le telecamere a un suo concerto e apparì questo personaggio, che poi io - più tardi - definii un ‘bel tipetto’. Cantava ‘Faccio il militare’...”.

“Non so molto di lui”, lo introduce Arbore al suo pubblico: “In questo momento sta facendo il servizio militare, e infatti ha intitolato una canzone ‘Faccio il militare’. Noi l’abbiamo registrata - guardate un po’ che tipo! Questo è il suo secondo LP...”.