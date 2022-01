Addio a Fred Parris dei Five Satins di "In the Still of the Night"

E' venuto a mancare all'età di 85 anni Fred Parris, fondatore, nel 1954, e leader del gruppo vocale degli anni '50, Five Satins, autore della loro canzone più memorabile, "In the Still of the Night". La sua morte è stata annunciata sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo. Non è stata resa nota la causa del decesso.

"In the Still of the Night" fu pubblicata nel 1956 e raggiunse la posizione numero 24 della classifica negli Stati Uniti, però ebbe un'influenza che si riverberò nei decenni a seguire. Il brano venne incluso nelle colonne sonore di noti film quali 'Dirty Dancing' e 'The Irishman' e nel 1992 una versione dei Boyz II Men si issò fino alla posizione numero 2 della classifica.

Il commiato del gruppo a Parris recita così: "Purtroppo il mondo della musica ha perso uno dei grandi quando Fred Parris è morto dopo una breve malattia. Il classico di Fred “In the Still of the Night” è stato riconosciuto come una delle più grandi canzoni d'amore di tutti i tempi e la canzone più richiesta dell'era doo-wop. Fred ha scritto molti altri classici e la sua splendida voce ha affascinato per decenni il pubblico di tutto il mondo.

Solo lo scorso anno in una intervista Parris spiegò in quale modo iniziò a scrivere canzoni: "Ho iniziato a scrivere canzoni, una cosa che davvero non avevo programmato di fare. Ho sentito le canzoni che registravano gli altri gruppi e ci ho provato. E questo è quello che è successo".