L'ultima volta di John Deacon con i Queen

Il 17 gennaio del 1997 John Deacon gettò la spugna. Il bassista dei Queen guardò dritto negli occhi i compagni di band Brian May e Roger Taylor e disse che "non poteva farlo mai più". La band, orfana del cantante Freddie Mercury morto a causa dell'AIDS il 24 novembre 1991, era intervenuta suonando la sola “The Show Must Go On” insieme a Elton John al 'Ballet for Life' al Theatre National de Chaillot a Parigi.

La band britannica decise di collaborare con il coreografo francese Maurice Bejart per realizzare un balletto dedicato alla sensibilizzazione sulla diffusione del virus dell'AIDS. Come riportato da Brian May nell'ultimo episodio di 'Queen The Greatest': "In primo luogo, non suonavamo da solo Dio sa quanto tempo. Non avevamo un cantante. È una canzone e ci voleva un'intera produzione per una canzone. (...) Poi arrivò questo messaggio da Elton che diceva: "Suoniamo".Il batterista dei Queen Roger Taylor ha aggiunto: “Quella fu l'ultima esibizione in assoluto di John. Potrei dire che lui non era felice perché era un fumatore accanito molto, molto nervoso... Lui era stato gravemente traumatizzato dalla perdita di Freddie".May disse che Deacon "non era giunto negli stessi nostri posti. John era davvero disperatamente a disagio con l'intera faccenda; il suo corpo stava in qualche modo reagendo contro questa cosa. E alla fine disse: 'Non potrò mai più farlo. Non posso farlo.' (...) Quella fu l'ultima volta che John ha suonato in pubblico con noi".Nonostante il ricordo sia legato all'abbandono della band da parte di John Deacon, Brian May disse che il balletto fu "molto importante" per il proseguio della band. “Ha cambiato il modo in cui ci sentivamo sulla vita della musica dei Queen nel mondo. (...) Sono molto felice, molto orgoglioso del momento in cui la musica dei Queen e Mozart e Maurice Bejart si sono riuniti in un unico luogo."