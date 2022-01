Sanremo 2022, cosa succede in caso di positività di artisti o conduttori

Aka 7even, in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con “Perfetta così”, brano scritto dal rapper con Vincenzo Colella (per il testo) e Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca (per la musica) è risultato positivo al Covid-19: a darne notizia è stato lo stesso artista - asintomatico, così come i suoi collaboratori - per mezzo dei propri canali social.