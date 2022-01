Gran Bretagna: David Bowie è il musicista che ha venduto più vinili nel nuovo secolo

David Bowie è l'artista che fino ad ora ha venduto più vinili nel ventunesimo secolo. A rivelarlo è Alan Jones lo studioso di classifiche della rivista britannica Music Week che analizza i dati della Official Charts Company.



Fino alla data dello scorso 6 gennaio il musicista scomparso il 19 gennaio 2016 nei Duemila ha smerciato 582.

704 pezzi staccando di quasi 50.000 unità i Beatles che lo seguono con 535.596 album. Bowie e Beatles sono gli unici ad avere superato il mezzo milioni di vinili venduti e sono in prima e seconda posizione anche negli anni Venti. Bowie con 134.237 copie e i Beatles con 113.613. Nel 2021, Bowie è terzo (53.181) dietro a Beatles (58.567) e Taylor Swift (56.917).



E' più che probabile che il predominio di Bowie venga incrementato nel corso di quest'anno sostenuto dalle vendite del suo 'album perduto' “Toy” (leggi qui la recensione) pubblicato il 7 gennaio



Sono almeno quindici anni che il vinile in Gran Bretagna gode di ottima salute e continua a crescere di anno in anno e il 2021 ha segnato con le più alte vendite degli ultimi 30 anni. Anche negli Stati Uniti questo supporto sta vivendo una stagione florida tanto che, per la prima volta da decenni, il vinile ha superato nelle vendite il CD. Secondo i dati di MRC e Billboard, lo scorso anno il 38,3% delle intere vendite di album negli Stati Uniti sono da ascriversi al vinile che ha rappresentato oltre il 50% di tutte le vendite di album fisici, 41,72 milioni di copie su un totale di 82,79 milioni.