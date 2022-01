Sanremo 2022, Highsnob e Hu: “Non ci avevano dato speranze, oggi siamo qui”

Lui, Michele Matera, rapper spezzino classe '85, ama l’arte e cita i quadri di Caravaggio. Lei, Federica Ferracuti, 28 anni, marchigiana arriva dal mondo dell'elettronica, del jazz e da una partecipazione alle finali di Sanremo Giovani l'anno scorso, e tira in mezzo Leopardi. Non lo fanno per millantare superiorità culturale, in realtà si definiscono e sono persone “semplici”, ma perché sono affamati di bellezza e di vita.

È proprio quella voglia di guardare oltre i selciati che ha fatto incontrare Highsnob e Hu, condividendo sentimenti viscerali e fantasmi e creando una delle coppie più curiose in gara. “La curiosità è il motore di tutto”, dice Hu, il cui nome d’arte deriva da una divinità egizia. Sul palco del Festival di Sanremo presenteranno insieme il brano “Abbi cura di te”. “Non è stato scritto per Sanremo, risale all’agosto del 2020 – dice Highsnob – ho coinvolto Federica e abbiamo sentito un’energia magica. Parla agli altri, ma è servito anche tanto a me perché mette al centro un tema più ampio della fine di una relazione. Parla di un bene universale. Andare oltre le proprie ferite e i propri demoni è la sfida più grande. Forti di questa consapevolezza, il Festival è arrivato da sé”. Inaspettato, come un fulmine. "Siamo consci di essere l’outsider della manifestazione. Per il mondo esterno lo siamo da una vita e la cosa non ci spaventa – dice Hu - non ci avevano dato speranza di partecipare, ci avevano spiegato che le selezioni sono dure, che tanti artisti ambiscono a quel palco. Ma oggi siamo qui. Ci avevano detto di non provare nemmeno a presentarci con 700 candidature arrivate, ma i miracoli accadono: ‘sei tu il miracolo’, bisognerebbe ripetersi ogni tanto. A unirci c’è la musica. Con Mike abbiamo la stesa anima”.

Il brano vuole rievocare Battiato? “‘La Cura' parla di amore in maniera intensa, non esiste una canzone italiana d'amore più pura di quella. Non abbiamo pensato direttamente a lui, ma certo nella nostra canzone si sottintende un augurio più ampio e profondo. Mike, quando me l’ha fatta ascoltare la prima volta, mi ha stregato”, continua l’artista marchigiana.

Tutto da conquistare. "Siamo tranquilli – prosegue Highsnob - non perché non abbiamo niente da perdere, ma perché abbiamo lavorato sodo. Non siamo inciampati per caso nel Festival. Essere outsider è una consapevolezza che ti dà una sorta di potere. Io l’ho provato per tanto tempo. Mi sono dato questo nome d’arte, ispirato da una rivista di moda molto famosa, per dirmi che anche io posso essere qualche cosa di più. Non sono snob, ma mi piaceva l’idea di affibbiarmi un titolo nobiliare per ricordare a me e agli altri che nessuno è inferiore all’altro". E Hu rincara: "Pensiamo di poter essere un esempio per i giovani artisti: tutto è possibile se hai qualcosa da dire. Anche arrivare a Sanremo dal mondo underground. Non sempre è necessario cavalcare i trend".

Passando dalla canzone d'autore al rap, Highsnob mette le mani avanti: "Non mi sento di rappresentare totalmente la fascia rap, non sento il peso di portare una bandiera del rap al Festival, di chiedermi cosa penseranno gli altri rapper o come reagiranno quelli che non ascoltano il rap. In tal senso, sono molto sereno. E dirò di più: nella serata delle cover presenteremo un brano in cui anche io canterò senza l’autotune, uscendo quindi dalla mia comfort zone". Sull’arrangiamento del brano anche Hu è tranquilla: “Il pezzo ha echi urban, ma anche un’importante componente strumentale. Io amo la musica neoclassica e sinfonica, con l’orchestra stiamo facendo un grande lavoro. Le nostre voci, per me, si abbracciano nel modo giusto. Il palco è la verità, è lì che il brano troverà la sua vera dimensione”.