Interscope Records, al Los Angeles County Museum of Art si festeggiano i trent’anni di attività

Aprirà i battenti il prossimo 30 gennaio al Los Angeles County Museum of Art, nella metropoli californiana, la mostra “Artists Inspired by Music: Interscope Reimagined”, con la quale la Interscope Records celebrerà i propri trent’anni di attività: l’esposizione presenterà opere inediti di alcuni degli artisti - tra gli altri, Cecily Brown, Julie Curtiss, Shepard Fairey, Lauren Halsey, Damien Hirst, Rashid Johnson, Takashi Murakami, Richard Prince, Ed Ruscha e Kehinde Wiley - che dal 1992 in poi hanno contribuito alla realizzazione degli artwork con il quale sono state commercializzate le opere di artisti legati all’etichetta come 2Pac , Billie Eilish, Dr. Dre, Eminem, Gwen Stefani, Juice WRLD, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Mary J. Blige, MGK, Nine Inch Nails, No Doubt, Olivia Rodrigo, Selena Gomez, Snoop Dogg e U2.