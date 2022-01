Le chitarre più famose e amate del rock

Jimi Hendrix, David Gilmour, Keith Richards, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Kurt Cobain, The Edge, Ritchie Blackmore. Sono solo alcuni dei nomi dei più grandi e noti rocker che imbracciano o hanno imbracciato una Fender. Un marchio che è sinonimo di rock: ha recentemente compiuto 75 anni, ed è stato celebrata sia da un libro che da una riproduzione in Lego del modello più noto, la Stratocaster

Le origini

Come racconta il volume "Fender 75", volume di Dave Hunter pubblicato in Italia da Atlante alla fine dell’anno scorso, per molti la storia della società ha inizio nel 1950. È il momento della nascita della prima chitarra elettrica “solid body” di successo, ovvero il primo modello di Esquire/Broadcast. Ma la compagnia di Leo Fender nasce nel 1946, con una serie di chitare lap steel.

Il modello del 1950 non è la prima chitarra elettrica (titolo che spetta alla Rickenbacker), ma è la prima a “corpo pieno” di legno che va oltre le semi-acustiche: una scelta che rivoluziona il look e il suono delle chitarre e che posiziona immediatamente il marchio Fender tra quelli dei grandi del tempo (e degli anni a venire): Gibson, Gretsch, Epiphone, National, Rickenbacker. Dopo qualche tempo quel modello, con qualche modifica, verrà ribattezzato Telecaster: uno degli interpreti più noti di questo modello è Bruce Springsteen, che ha una Telecaster dei primi anni '50, con il manico di una Esquire. tra le tante innovazioni della chitarra, c'era infatti l'idea di avvitare il manico, non incollarlo, così da renderlo più facilmente adattabile e sostituibile.

Contemporaneamente, Fender produce anche amplificatori, dal look e dal suono inimitabile: mentre sta nascendo il rock ’n’ roll, Fender è in prima linea. Non a caso, Buddy Holly userà una Stratocaster, modello che nasce nel 1954, dalle forme più comode e arrotondate rispetto alla Tele, con un terzo pick up e leva per il vibrato: diventerà il modello più celebre della casa. Si accompagneranno i modelli jazzmaster (pensata per il jazz ma usata in ambito rock tanto da Elvis Costello, Johnny Marr e Kurt Cobain) e anche un’altra piccola grande rivoluzione, il basso Fender Precison, lanciato nel 1951.

Il lego della "Strat": la "Blackie" di Clapton o la rossa di Knopfler?

1.079 pezzi per 36 cm di lunghezza, 11 cm di larghezza, con tanto di corde in tessuto: è il Lego della Fender Stratocaster, in vendita da qualche settimana; nella confezione è compreso anche un amplificatore 65 Princeton Reverb. Si tratta di un modello della serie LEGO Ideas, ovvero modelli che nascono dalla comunità degli appassionati, vengono vagliati dalla casa danese e poi, se approvati, prodotti su larga scala: qualche tempo fa si fece notare lo "Yellow submarine" e recentemente la Lego ha messo in commercio una edizione limitata di 2933 pezzi che permette di riprodurre i ritratti dei Beatles del periodo di "Let it be".

La replica della Stratocaster cosata 99€, è un'edizione limitata (sul sito si legge che è "difficile da trovare" ma su Amazon è disponibile: di solito queste edizioni non vengono "ristampate" e di fatto ritirate dal mercato dopo qualche mese). Ma la particolarità più interessante è che si può montare in due versioni: la nera, la famosa "Blackie" di Eric Clapton, o la rossa, usata per esempio da Mark Knopfler.

Fender 75

Celebrazione altrettanto importante è "Fender 75", poderoso volume illustrato da 224 pagine (45€), scritto da Dave Hunter. È contenuto in una busta rigida che riproduce il famoso tessuto giallo "Tweed" degli ampli della casa californiana. Ricco di foto e aneddoti, oltre che di dettaglo tecnici, racconta in maniera precisa la storia di un miracolo. Scrive l'autore, a proposito degli anni '50:

Pensiamo alla doppietta composta dalle prime solid body Esquire/Broadcaster/Telecaster e dalla Stratocaster. Siamo ancora negli anni '50, manca ancora molto ai rivolgimenti sociali e culturali che caratterizzeranno il decennio successivo, il mondo marcia anco ra con un passo piuttosto lento, e un salto evolutivo tanto è del tutto inaspettato. Se poi pensiamo che tra la Tele e la Stratocaster Leo Fender e soci ci infilano il Precision Bass, dobbiamo per forza parlare di miracolo.

Qua abbiamo raccolto alcuni (non tutti!) degli interpreti più noti e amati della Fender, in una playlist