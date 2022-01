SiriusXM acquisisce Cloud Cover Music

SiriusXM, la piattaforma di emittenti radiofoniche digitali con sede a New York che ha in Liberty Media il proprio azionista di maggioranza, ha annunciato l’acquisizione di Cloud Cover Music, società californiana specializzata nella fornitura di musica per attività commerciali che ha tra i suoi maggiori clienti i colossi della grande ristorazione Burger King, McDonald’s, Subway e Taco Bell: l’azienda, pur attiva nello stesso ambito già presidiato da due controllate della società guidata da Jennifer Witz, SiriusXM Music for Business e Pandora for Business, continuerà a operare in autonomia, perché - come spiegato dalla stessa SiriusXM in una nota - “offre, insieme agli altri nostri servizi, offerte complementari per aziende di tutte le dimensioni”.