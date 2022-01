Ma voi le conoscete le canzoni di Piero Ciampi?

Piero Ciampi, morto a Roma il 19 gennaio 1980, è il perfetto esempio di come siamo indotti a celebrare quando è troppo tardi un artista che in vita non è stato (forse) sufficientemente compreso. E probabilmente l’aura mitica che oggi avvolge il cantautore livornese è persino eccessiva rispetto ai suoi stessi meriti. Chi non ne conosce il repertorio – e sono ancora moltissimi – potrà farsene un’idea ascoltando alcuni dei brani più significativi della produzione discografica di Piero Ciampi. Qualche tempo fa abbiamo chiesto di selezionarli per noi e per voi a Enrico De Angelis, grandissimo esperto di canzone “d’autore”, a lungo direttore artistico del Club Tenco, e ve li proponiamo nelle pagine che seguono.

"Tu no", pubblicata nel 1970

"L'amore è tutto qui", pubblicata nel 1971, lato A di un 45 giri che aveva come lato B "Il vino"

"Il vino", lato B del 45 giri che aveva come lato A "L'amore è tutto qui"

"Livorno", contenuta all'interno dell'album "Piero Ciampi" del 1971

"Io e te, Maria", 1972, lato A di un 45 giri che aveva come lato B "Te lo faccio vedere chi sono io"

"Te lo faccio vedere chi sono io", lato b di un 45 giri che aveva come lato B "Io e te, Maria"

"Ha tutte le carte in regola", contenuta all'interno dell'album "Io e te abbiamo perso la bussola" del 1973

"Andare camminare lavorare", pubblicata nel 1975

"Cara", contenuta all'interno del quinto e ultimo album di Piero Ciampi, "Dentro e fuori", pubblicato in doppio 33 giri nel 1975

"Adius": è uno dei sette inediti contenuti nella raccolta "L'album di Piero Ciampi", pubblicata nel 1990