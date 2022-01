Francesco Bianconi su Guccini: "Apprezzo l'onestà di chi dice che non ha più nulla da dire"

Da un lato uno dei protagonisti assoluti - insieme alla sua band, i Baustelle - della scena indipendente italiana. Dall'altro la star dei tormentoni degli ultimi anni, da "Roma-Bangkok" con Giusy Ferreri a "Mohicani" con i Boomdabash, passando per "Voglio ballare con te" e "Non mi basta più". Francesco Bianconi e Baby K hanno inciso un duetto insieme sulle note di uno dei successi estivi della femcee, "Playa". Bianconi, intervistato dal Corriere della Sera, per raccontare la genesi del brano e l'uscita del suo prossimo album solista (si tratta del secondo dopo "Forever": conterrà cover di Tenco, Lolli, Venuti e Diaframma e si intitolerà "Francesco Bianconi accade"), ha parlato anche del suo rapporto con Francesco Guccini che nel nuovo progetto discografico viene omaggiato interpretando il brano "Ti ricordi quei giorni", pezzo del 1988 tratto dall'album ".

Si tratta di un'eredità famigliare. Andavo ai concerti con mio padre. A metà anni '80 Guccini introduceva questa canzone raccontando che non l'aveva mai ancora pubblicata perché era una delle prime che aveva scritto e ne vergognava. Il Maestrone ha deciso di ritirarsi. Apprezzo l'onestà di chi dice che non ha più nulla da dire. Il coraggio dell'assenza: accettare la ritirata è da saggi.

Qui sotto si può ascoltare il brano di Guccini di cui Bianconi ha realizzato una cover: