Secondary ticketing: StubHub verso la quotazione

StubHub ha depositato presso la Security and Exchanges Commission, organo regolatore dei mercati finanziari americani, un documento per la quotazione in borsa: secondo quanto riferito da Bloomberg, la società - operante nel settore del secondary ticketing e scorporata dall’antitrust britannica, per quanto riguarda il mercati extra-nordamericani, dalla casa madre Viagogo - starebbe cercando di perseguire (come già fatto da Spotify) la via della quotazione diretta, ovvero dello sbarco sui mercati senza la canonica offerta pubblica iniziale. Il valore di StubHub, che per l’operazione si sarebbe appoggiata ai consulenti di JP Morgan e Goldman Sachs, si aggirerebbe intorno ai 13 miliardi di dollari.