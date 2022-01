Kanye West è accusato di aver preso a pugni un fan

Guai con la legge per Kanye West, che è stato denunciato e indagato per percosse.

Il rapper, il cui nome ora è Ye, avrebbe infatti preso a spintoni e pugni un fan che gli ha chiesto un autografo fuori da un club privato. L'incidente, come riporta il The Sun, sarebbe avvenuto nei pressi della Soho Warehouse, un locale esclusivo di Los Angeles, a tarda notte. Secondo la polizia non sono stati effettuati arresti. Sui social stanno girando anche dei video. La notizia segue di qualche giorno l'annuncio dell'organizzazione del festival di Coachella che ha scelto il rapper come uno dei tre artisti di punta della kermesse musicale che si svolgerà in aprile. Gli altri due grandi nomi dell'evento sono Billie Eilish e Harry Styles. Nel gruppo di West ci saranno anche i Maneskin. .

Il rapper ha da poco pubblicato anche un nuovo singolo in collaborazione con The Game, si intitola “Eazy”. Nel corso degli anni i due hanno lavorato insieme su diversi progetti, dal brano “Crack music” del 2005 a “Wouldn’t get far” del 2007 fino a“Jesus piece” e “Mula”, e ora hanno unito nuovamente le forze per presentare la canzone “Eazy” prodotta da Hit-Boy. Nel brano Ye affronta il suo ruolo di genitore e il divorzio da Kim Kardashian, alludendo anche all’attuale rapporto tra la ex compagna e l’attore comico Pete Davidson. “God saved me from that crash… Just so I can beat Pete Davidson’s ass”, rappa infatti l’artista di Atlanta in un passaggio del testo. Il singolo “Eazy” esce a qualche mese di distanza dall’arrivo sui mercati dell’ultimo album di Kanye West, “Donda”, ed è la prima pubblicazione del rapper dall’uscita del disco.