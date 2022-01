Iron Maiden: "Faremo un tour in cui suoneremo tutto 'Senjutsu'"

Gli Iron Maiden pensano a tour a supporto del loro ultimo album, ma nel vero senso della parola. Cioè ad un tour che vedrà Bruce Dickinson e soci suonare tutto "Senjutsu", questo il titolo dell'ultima fatica discografica della band heavy metal britannica, arrivata nei negozi lo scorso settembre, dalla prima all'ultima canzone. A rivelarlo è stato proprio il cantante degli Iron Maiden in un'intervista rilasciata ai microfoni del podcast "Talk is Jericho" di Chris Jericho, facendo però sapere che il progetto è ancora nel cassetto e gli Iron Maiden lo tireranno eventualmente fuori solo dopo aver concluso il "Legacy of the beast tour 2022" (che il 7 luglio prossimo farà tappa al Bologna Sonic Park).

Bruce Dickinson ha detto:

Il piano che abbiamo è suonare per intero 'Senjutsu'. Non è un segreto, ne abbiamo parlato. Sicuramente i fan irriducibili adoreranno questa scelta. Altri forse diranno: 'Credo che non andrò a sentirli'. L'idea è quella di suonare in luoghi più piccoli del solito, per fare sold out con i fan più accaniti.

Dickinson ha poi offerto alcune anticipazioni su quelli che saranno gli show del tour che quest'estate farà tappa anche in Italia: