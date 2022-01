Celine Dion dà ancora forfait. Cancellati i concerti: "Spasmi muscolari"

Preoccupano ancora le condizioni di salute di Celine Dion, dopo che la voce di "My heart will go on" ha deciso di cancellare le rimanenti date del suo tour negli Stati Uniti. La 53enne cantante canadese avrebbe dovuto esibirsi tra marzo e aprile negli Stati Uniti e in Canada con una serie di concerti che avrebbero segnato il suo ritorno sui palchi dopo la cancellazione dello scorso novembre degli show in programma al Resorts World Theatre di Las Vegas per dei non meglio precisati problemi di salute. In una nota ufficiale diffusa dal suo staff si parla di "gravi e persistenti spasmi muscolari", che impedirebbero a Celine Dion di potersi regolarmente esibire.

"Speravo davvero di essere pronta, ma suppongo di dover essere più paziente e seguire le cure che i miei medici stanno prescrivendo", ha fatto sapere Celine Dion.

Negli ultimi anni la vita privata della cantante è stata segnata da spiacevoli avvenimenti. Nel 2016 ha perso il 73enne marito-manager René Angelil e il fratello. Nel febbraio del 2020 un altro lutto: è morta la madre Teresa, che aveva 92 anni.

La notizia della cancellazione dei concerti arriva a pochi giorni dall'arrivo al cinema di "Aline - La voce dell'amore", il film - non propriamente un biopic - ispirato alla sua vita, diretto e interpretato da Valérie Lemercier, nelle sale italiane dal 20 gennaio. Il nome di Celine Dion non viene mai fatto nel film, ma è evidente che Aline Dieu - questo il nome della protagonista - sia un riferimento alla cantante canadese da 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo (peraltro nel film si parla anche di come "My heart will go on" la catapultò in cima alle classifiche internazionali permettendole pure di vincere l'Oscar).