The Voice, scandalo in Olanda: il talent cancellato per casi di molestie

Scandalo molestie all'edizione olandese del talent "The Voice". E la rete decide di cancellare lo show dalla sua programmazione, in attesa di capire come evolverà la vicenda. Che è scoppiata dopo che sono emersi casi di abusi consumati da Jeroen Rietbergen, il 50enne direttore musicale del programma, nei confronti di alcune donne coinvolte nella realizzazione dello show (il ruolo non è stato meglio specificato), e dopo che il rapper olandese Ali B, tra i giudici di "The Voice", è stato denunciato con l'accusa di aver anche lui abusato di alcune donne all'interno del programma.