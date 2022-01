C’è solo una donna nella classifica dei musicisti più pagati del 2021

Se è riuscito a mettere via negli ultimi dodici mesi la bellezza di 550 milioni di dollari – vale a dire poco più di 490 milioni di euro – non è stato certo per gli show della serie “Springsteen on Broadway” tenuti quest’estate approfittando dell’allentamento delle restrizioni legate al Covid-19 (trenta date in tutto al piccolissimo St. James Theatre di New York), ma per la mastodontica operazione che lo ha visto vendere il suo catalogo e la titolarità dei master dei suoi dischi a Sony Music per la cifra record di 500 milioni di dollari. Mossa che ha permesso a Bruce Springsteen di conquistare il primato nella classifica dei dieci musicisti più pagati del 2021, che ha visto l’esperto di industria discografica Zack O’Malley Greenburg, ex collaboratore della rivista di finanza Forbes oggi al servizio di Substack e di Rolling Stone USA, fare i conti in tasca alle star del pop, del rock e del rap internazionale. Ma il dato che balza all’occhio, al di là delle cifre esorbitanti che compaiono accanto a nomi come quelli dello stesso Boss, di Jay-Z, di Paul Simon e di Kanye West, è un altro: nella top 10 c’è solamente il nome di una donna, peraltro all’ultimo posto.