Massimo Zamboni, dai CCCP al primo album da "cantautore": "Non si deve avere paura di dire 'Patria"

"Vivo in montagna isolato, ho molto spazio isolato attorno a me", racconta Massimo Zamboni: la connessione su Zoom è un po' ballerina, ma le parole e le idee sono perfettamente a fuoco. Il chitarrista, cantante e scrittore questo venerdì pubblica "La mia patria attuale", album cantautorale dedicato ad una parola e un concetto difficile.

"Ci sono patrie che continuo ad attraversare nella mia musica e nei miei dischi precedenti, da Berlino alla Mongolia.

Quando ho deciso di attraversare quella dove vivo mi sono chiesto che lingua avrei dovuto parlare, ed è quella dei cantautori", racconta. "Un termine che probabilmente anni fa avrei disprezzato: li avrei infilati in una categoria di subumani in qualche modo, non ho mai ascoltato cantautori, forse Guccini per emilianitudine ma gli altri non ce l’ho mai potuta fare", racconta con un sorriso.

L'album esce per Universal, è stato Alessandro “Asso” Stefana (chitarrista di Vinicio Capossela e anche collaboratore di PJ Harvey), con una band che comprende anche Gigi Cavalli Cocchi, Simone Beneventi, Cristiano Roversi e Erik Montanari. "Non si deve avere paura di questa parola", racconta Zamboni. "Ho paura dell’uso sconnesso e sconsiderato, propagandistico che se ne può fare, vergognoso anche rivoltante. Ma bisogna sforzarsi di pronunciarla".

Nella chiacchierata c'è spazio anche per il passato dei CCCP e della sua attualità (compresa la cover di "Amandoti" fatta dai Maneskin con Manuel Agnelli allo scorso Sanremo).

Zamboni è un maestro: "Lo vedo negli occhi di chi mi parla, mi danno del lei e questa cosa mi imbarazza", spiega. "So il valore delle cose che abbiamo fatto, ma senza vanagloria. Sono così lontane da me perché penso di poterle giudicare per quello che sono: grandi canzoni. Sono stupito delle nostre parole, delle nostre musiche, delle nostre vite e del disastro che ci causavamo a vicenda tutti i giorni. Sento tutta la forza di quelle canzoni, che non riesco a ritrovare spesso. Mi rapporto ancora a quello che è stato lo tengo come punto di paragone non per eguagliarlo perché è ineguagliabile ma come avere un maestro severo di fronte che ti dice che devi fare bene il compito".