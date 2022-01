Concerti e Covid, Franco Locatelli (CTS): ‘Non rinunciare alla cultura’

Per il secondo inverno consecutivo il mondo dello spettacolo e della cultura sta facendo i conti con l’emergenza sanitaria da Covid-19. Oltre alle restrizioni imposte dai governi dei paesi più colpiti dalla pandemia, il settore degli eventi pubblici è penalizzato anche dal clima creato dal l'impennata dei contagi causata dalla variante Omicron, che ha peggiorato una tendenza già consolidatasi nel corso dell’anno passato: quella della diffidenza del pubblico nei confronti dei luoghi dello spettacolo. Come rivelato da un’indagine condotta dal Wall Street Journal, tra i passati mesi di gennaio e dicembre uno spettatore su cinque ha rinunciato a prendere parte a uno spettacolo regolarmente in programma - e per il quale aveva già acquistato un biglietto - per paura di contagiarsi.