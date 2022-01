Hanson: i tre fratelli di ‘Mmmbop’ annunciano un nuovo album e un concerto in Italia

Tra gli anni Novanta e gli inizi del nuovo Millennio “Mmmbop” dei tre fratelli Hanson rimbalzava su tutte le radio e non era difficile imbattersi nei poster del trio, il cui succitato brano del 1997 è diventato uno dei singoli di maggior successo di sempre. Ora, quei ragazzi allora neanche diciottenni e ormai diventati degli uomini, sono pronti a celebrare il loro trentesimo anno di attività. Proprio nell’anno in cui ricorre tale ricorrenza, i tre musicisti di Tulsa hanno deciso di dare alle stampe un nuovo lavoro discografico e intraprendere un tour che farà tappa anche in Italia.

Come annunciato dalla stessa band, il prossimo 20 maggio uscirà il nuovo album degli Hanson che, intitolato “Red Green Blue”, comprenderà i tre progetti solisti dei fratelli. Al disco, che riunirà le tre anime creative della band in modo inedito, con un terzo dell’album scritto e prodotto da ciascun fratello (Red da Taylor, Green da Isaac e Blue da Zac), ha visto lavorare insieme un team di collaboratori, tra i quali i producer vincitori di diversi Grammy Awards Jim Scott (Tom Petty, Red Hot Chili Peppers, Wilco) e David Garza (Fiona Apple, Midland, Sharon Van Etten).

Il nuovo album degli Hanson, in arrivo a distanza di oltre tre anni dal disco "String theory", sarà presentato dal vivo durante i concerti della prossima tournée del trio che, battezzata “Red Green Blue World Tour”, toccherà l’Italia in un’unica occasione: lunedì 20 giugno 2022 ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti per la data milanese saranno in vendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket a partire dalle 10 del prossimo 20 gennaio.

“Nel raggiungere il nostro trentesimo anno come band abbiamo pensato che fosse fondamentale continuare a raccontare la nostra storia come solo noi sappiamo fare, e farlo in una maniera che ci facesse crescere dando alle persone nuovi motivi per ascoltarci”, ha detto Isaac Hanson in un comunicato stampa.

Ha continuato: “‘Red Green Blue’ parla di ciò che ci ha reso una band in grado di resistere a tantissime tempeste”. A lui ha fatto eco Taylor, che ha aggiunto: “Amore e rispetto nei confronti di Jim Scott hanno continuato a crescere da quando ci siamo conosciuti, vent’anni fa. Ha collaborato ad alcuni dei nostri album preferiti, perciò è un’enorme gioia aver potuto finalmente lavorare con lui”. Dal canto suo, Zac ha affermato: “Abbiamo un’amicizia di lunga data e una profonda sintonia con David sin dai nostri primi tempo come band. Non avremmo potuto avere un collaboratore musicale migliore per questo progetto così fondamentale”.