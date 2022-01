Il rapporto creativo tra Nick Cave e Warren Ellis raccontato in un nuovo film

Nick Cave ha annunciato un nuovo film che, intitolato “This much I know to be true” e presentato come un lungometraggio complementare al documentario “One more time with feeling” sulla realizzazione dell’album “Skeleton tree” del 2016, esplorerà la musica e il rapporto creativo del cantautore australiano e Warren Ellis.

La pellicola, che vedrà i due artisti tornare a collaborare con il regista Andrew Dominik, approfondirà la creazione delle canzoni di “Ghosteen” del 2019, il diciassettesimo album in studio di Cave con i suoi Bad Seeds e realizzato con la collaborazione di - tra gli altri - Warren Ellis. Il film quindi si concentrerà anche sui brani del disco uscito lo scorso anno e inciso da Nick Cave con Ellis ma senza la sua band, “Carnage”.

Come riportato da “Deadline”, “This much I know to be true” è stato realizzato in esterno tra Londra e Brighton lo scorso anno e "documenterà le prime esibizioni del duo degli album e includerà la partecipazione speciale dell'amica intima e collaboratrice di lunga data, Marianne Faithfull”. La pellicola, di cui saranno resi noti maggiori dettagli prossimamente e che uscirà entro la fine dell’anno, vedrà Nick Cave approfondire anche il rapporto con il suo sito web, “The Red Hand Flies”, attraverso cui risponde regolarmente alle domande dei suoi fan condividendo spunti e riflessioni personali.

Oltre ad aver recentemente firmato la colonna sonora del documentario “La panthère des neiges”, Cave e Warren Ellis sono attualmente al lavoro sulle musiche per il nuovo film biografico su Marilyn Monroe, "Blonde", diretto da Andrew Dominik con cui i due musicisti avevano già collaborato nel 2007 per il lungometraggio "L'assassinio di Jesse Sames per mano del codardo Robert Ford”.