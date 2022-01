Sinéad O'Connor ricoverata dopo la morte del figlio: ‘Sono persa senza di lui’

Stando a quanto riferito dalla CNN, Sinéad O'Connor è stata ricoverata a seguito della morte del figlio diciassettenne, Shane, il cui corpo esanime è stato trovato la scorsa settimana alcuni giorni dopo la scomparsa del ragazzo devastando la vita già piena di tormenti della cantautrice. La musicista irlandese è stata accompagnata in ospedale dalla polizia per ricevere aiuto e supporto dopo aver condiviso una serie di post su Twitter in cui esprimeva anche il desiderio di porre fine alla propria stessa vita.

"Ho deciso di seguire mio figlio. Non ha senso vivere senza di lui. Tutto ciò che tocco, lo rovino. Sono rimasta solo per lui. E ora se n'è andato”, ha scritto ieri - 13 gennaio - la 55enne artista in un messaggio pubblicato su un account non verificato, che risponde al nickname di Sinead The 1 And Only (@OhSineady), collegato al suo profilo ufficiale. In un altro post si legge anche: “Non merito di vivere e tutti quelli che mi conoscono staranno meglio senza di me. Mi dispiace per tutto il male che ho causato”.

I’m a piece of shit. I don’t deserve to live and everyone who knows me will be better off without me. I am sorry for all the harm I caused. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022

Dopo aver fatto sapere di sentirsi “persa” ed essersi assunta la colpa per la morte del figlio, Sinéad O’Connor ha postato altri tweet in cui ha chiesto scusa per i suoi precedenti post allarmanti e ha rassicurato i fan scrivendo di volersi affidare a cure mediche. "Mi dispiace. Non avrei dovuto dirlo. Sono con i poliziotti ora in viaggio verso l’ospedale. Mi dispiace di aver sconvolto tutti", ha scritto la voce di una delle interpretazioni più note di “Nothing compares 2”. Come riportato dalla CNN, Sinéad O'Connor ha aggiunto: