Autori a Sanremo: il recordman è Alessandro La Cava, segue Federica Abbate

Sono stati comunicati oggi, in occasione degli ascolti delle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo (qui il commento di Rockol), i "credits" ufficiali degli autori dei brani.

Il più presente è il giovanissimo Alessandro La Cava, appena ventunenne, rivelatosi con la partecipazione al laboratorio per autori "Genova per Voi", che co-firma ben quattro canzoni: testo e musica di "Virale" di Matteo Romano, testo e musica di "Ti amo non lo so dire" di Noemi, testo e musica di "Insuperabile" di Rkomi, testo e musica di "Farfalle" di Sangiovanni.

Alessandro La Cava, oltre ad aver già scritto canzoni per Annalisa, Gaia, Noemi, Baby K e Aka 7even, è anche l'autore di "Malibu" di Sangiovanni, la canzone più ascoltata quest'anno su Spotify e Apple Music e più venduta secondo le rilevazioni dei singoli della FIMI.

Subito dietro a lui, con tre presenze, c'è un'altra rivelazione di "Genova per Voi", l'ormai affermatissima Federica Abbate, che co-firma la musica di "Duecentomila ore" di Ana Mena, la musica di "Miele" di Giusy Ferreri e la musica di "Inverno dei fiori" di Michele Bravi.

Seguono, sempre con tre presenze, i già ben noti Dario Faini e Davide Petrella, e con due presenze Mahmood, Michele Bravi, Francesco Catitti e Stefano Tognini.

Da segnalare un nome "storico" dell'autorato italiano: Italo Ianne, già autore vincitore del Festival di Sanremo del 1974 (scrisse in coppia con Cristiano Malgioglio "Ciao cara, come stai", cantata da Iva Zanicchi), che torna proprio come autore della canzone della Zanicchi, "Voglio amarti", scritta con Celso Valli, Emilio Di Stefano e Vito Mercurio.