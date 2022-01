Publishing, la finanza sempre più interessata: per il FT c’è un accordo tra Pimco e BMG

La Pacific Investment Management Company, società specializzata in servizi finanziari che gestisce asset a livello globale per oltre 2 miliardi di miliardi di dollari, avrebbe siglato un accordo con BMG per l’acquisizione di cataloghi editoriali musicali: a riferirlo è il Financial Times. Secondo quanto riportato dal quotidiani finanziario, la partnership sarà finalizzata all’accordo di cataloghi meno ingombranti rispetto a quelli acquisiti in combutta con KKR, uno dei fondi di investimento più ricchi sul panorama globale grazie al quale la società di Hartwig Masuch è riuscita ad assicurarsi i repertori di big come ZZ Top e John Legend.