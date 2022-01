Sanremo 2022: Amadeus sta lavorando per ricordare quattro grandi artisti

L’inizio del Festival di Sanremo 2022 è sempre più vicino: dopo la conferma della presenza del pubblico al Teatro Ariston in occasione della rassegna ligure in programma dall’1 al 5 febbraio prossimi, oggi - 14 gennaio - la stampa ha ascoltato in anteprima le canzoni in gara. A margine della conferenza stampa che si è tenuta per gli ascolti dei brani che verranno presentati a Sanremo, Amadeus ha parlato dell’intenzione di omaggiare, nel corso delle serate del Festival, quattro grandi artisti italiani.

Mentre nel 2021 si è pianta la scomparsa di tre importanti figure della musica e dello spettacolo italiani, Franco Battiato, Raffaella Carrà e Milva, quest’anno ricorre il decimo anniversario della morte di Lucio Dalla, scomparso nel marzo del 2012. Proprio a loro il direttore e conduttore della settantaduesima edizione di Sanremo vorrebbe dedicare un momento in una delle serate della manifestazione: rispondendo alla domanda di un giornalista che ha chiesto se per Sanremo 2022 sono previsti tributi a Battiato, Carrà e Dalla, Amadeus ha fatto sapere di essere al lavoro per realizzare degli omaggi.

Nel corso della conferenza stampa odierna è stato anche chiesto come verrà ricordata la "Pantera di Goro”, scomparsa il 23 aprile 2021 e che - con 15 presenze, ma nessuna vittoria - detiene il record di partecipazioni al Festival insieme a Peppino Di Capri, Toto Cutugno e Al Bano. Il direttore artistico, senza escludere un possibile omaggio da parte di uno degli artisti in gara a Sanremo 2022 nella serata dedicata alle cover, ha parlato dell’intenzione di ricordare anche Milva in una delle serate del Festival.