Steve Vai, esce il nuovo singolo “Zeus In Chains”

Il 61enne Steve Vai, uno dei più periti chitarristi sulla scena musicale, ha pubblicato un video di “Zeus In Chains”, brano incluso nel suo nuovo album “Inviolate”, la cui uscita è programmata per il prossimo 28 gennaio. “Zeus In Chains” giunge un mese dopo l'uscita di “Little Pretty”, primo singolo estratto dall'album.

A proposito del titolo di questo brano, Steve Vai fornisce una spiegazione che non fa una grinza: "Il titolo di questa canzone “Zeus In Chains” mi è stato detto dal brano, lo stavo ascoltando e gli ho chiesto... 'Come ti chiami'?".



Di “Inviolate”, il nuovo album che giunge a cinque anni e mezzo dal precedente “Modern Primitive”, il virtuoso della sei corde ragguaglia: "È molto 'Vai', qualunque cosa significhi. Qualcun altro potrebbe essere più bravo di me nello spiegare di cosa si tratta. Ma è solo musica molto onesta. Perché molti dei miei dischi sono lunghi e sono presenti molti concetti. Questo non ha nulla di tutto ciò. Sono nove composizioni strumentali piuttosto dense che volevo registrare in modo da poterle suonare dal vivo per la gente. Un'ispirazione inviolata è quella che ti giunge completamente pura. Appare quasi nella sua completezza. Non ci sono scuse. Non c'è fantasia, solo entusiasmo."