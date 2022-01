Addio a Rosa Lee Hawkins delle Dixie Cups

Rosa Lee Hawkins, uno dei membri fondatori del trio del 'gruppo al femminile' di New Orleans delle Dixie Cups, note per la loro hit che raggiunse il primo posto in classifica nel 1964 "Chapel of Love", è morta martedì scorso all'età di 76 anni. Secondo quanto riportato sul sito nola.com la Hawkins "è morta a causa di una emorragia interna e altre complicazioni a seguito di un intervento chirurgico".

Rosa Lee Hawkins, la sorella Barbara Ann Hawkins e la cugina Joan Marie Johnson (scomparsa nel 2016) formarono il gruppo nel 1963 come Meltones. L'anno successivo firmarono, con il nuovo nome Dixie Cups, un contratto con la Red Bird Records, una etichetta fondata dai cantautori-produttori Jerry Leiber e Mike Stoller insieme al discografico George Goldner.Nell'aprile del 1964, la Red Bird pubblicò "Chapel of Love" come loro primo singolo. Il brano, scritto da Jeff Barry, Ellie Greenwich e Phil Spector, era stato registrato dai Blossoms l'anno precedente ma era rimasto inedito. Il singolo raggiunse il primo posto della classifica statunitense in giugno, rimanendoci per tre settimane, quandò scalzò dalla vetta della chart "Love Me Do" dei Beatles.Le Dixie Cups tornarono in classifica altre quattro volte, con "People Say" (#12), “You Should Have Seen the Way He Looked at Me” (#39), "Little Bell" (#51) e "Iko Iko” un 'traditional' di New Orleans che raggiunse la posizione numero 20 nel 1965.