Muse, il nuovo singolo “Won't Stand Down” è contro il bullismo

I Muse sono tornati con un nuovo singolo intitolato “Won't Stand Down” - accompagnato da un video girato in Ucraina dal regista Jared Hogan - a oltre tre anni dal loro ultimo album "Simulation Theory" (leggi qui la recensione) pubblicato nel novembre 2018.

Parlando del brano, il frontman del gruppo Matt Bellamy ha dichiarato: “”Won't Stand Down” è una canzone su come resistere contro il bullismo, che si sia al parco giochi, al lavoro o ovunque. Come proteggersi dalla coercizione e dalla manipolazione sociopatica e affrontare le avversità con forza, sicurezza e aggressività”.Tempo addietro Bellamy aveva affermato che la band – composta oltre che da lui anche da Chris Wolstenholme e Dominic Howard - stava valutando la possibilità di tornare nella loro città, Teignmouth, nel sud-ovest dell'Inghilterra, per registrare le canzoni del loro prossimo album in studio. "Mi piace l'idea di resettare tutto e tornare da dove proveniamo. Tornare fisicamente nella nostra città natale e tornare a come eravamo, al punto di partenza. È probabile che andremo in studio il prossimo anno (nel 2022, ndr) per fare un nuovo album di un qualche tipo e poi, dopo quello, fare un tour a seconda delle restrizioni".Al momento un titolo e una data di uscita per l'album non sono ancora noti. Mentre si sa che la band britannica sarà in tour e che suonerà in Italia in un solo concerto a Firenze Rocks il 17 giugno 2022 , due giorni prima di esibirsi in qualità di headliner al festival dell'Isola di Wight il 19 giugno.