Jack White in tour in Europa la prossima estate

Lo scorso mese di novembre scrivevamo che tra i protagonisti del 2022 non sarebbe mancato Jack White che quest'anno ha in animo di pubblicare due album, “Fear of the Dawn” e “Entering Heaving Alive”. Da quest'ultimo, che l'ex leader degli White Stripes farà uscire nel corso della prossima estate, il 22 luglio, ha pubblicato "Love Is Selfish" che potete ascoltare qui sotto

Alle 16.00 di quest'oggi, venerdì 14 gennaio, di "Love Is Selfish" sarà disponibile anche il video ufficiale.

Prima di “Entering Heaven Alive”, l'8 aprile, in primavera, Jack White pubblicherà il primo dei due album previsti per il 2022, “Fear of the Dawn”, uscita anticipata, lo scorso ottobre, da “Taking Me Back”. Il disco giunge a quattro anni dal suo precedente album solista, "Boarding house reach" (leggi qui la recensione), uscito nel marzo 2018.

Sempre in primavera il 46enne musicista di Detroit sarà in tour negli Stati Uniti, prima di - come riportato da Pitchfork - fare rotta verso la vecchia Europa nei mesi di giugno e luglio. Al momento non sono stati annunciati live in Italia.