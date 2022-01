Rockol Awards 2021: "Exuvia" di Caparezza è il miglior album italiano

Caparezza ha vinto il premio per il Miglior album italiano ai Rockol Awards 2021. Nelle votazioni del pubblico il rapper pugliese ha avuto con il suo "Exuvia", pubblicato nel maggio 2021, la meglio sui Maneskin e il loro "Teatro d'ira - Vol. I" e Francesca Michielin e il suo "Feat (Fuori dagli spazi)".

Nella serata di premiazione tenutasi ieri sera alla Santeria di Milano Caparezza si è collegato in video mostrando il premio: "Lo accetto volentieri se non altro per tutto il tempo speso per realizzare 'Exuvia'", ha detto il musicista pugliese. Che ha poi ringraziato i musicisti e i tecnici che hanno preso parte alle lavorazioni dell'album, la sua casa discografica Polydor/Universal e il suo management, prima di dedicare il premio al discografico Fausto Donato: "Ha avuto la faccia tosta, più di vent'anni fa, di firmarmi. Ogni giorno mi ha chiamato per dirmi che 'Exuvia' era il mio miglior disco".