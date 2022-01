Guido Crepax e le sue copertine per i dischi. Fotogallery

Nutro da qualche mese un senso di colpa. Per un mio errore - credevo fosse uscito prima dell'estate, e quindi non fosse candidabile - non ho inserito il bel libro la cui copertina fa da immagine di questo articolo fra i candidati al mio premio "CartaCanta". Me ne pento e me ne dolgo, e me ne scuso con VoloLibero che l'ha pubblicato.

A parziale ammenda, informo che dal 18 gennaio al 22 febbraio, presso la galleria Nuages di Milano, in via Del Lauro 10, sarà ospitata la prima esposizione dedicata al lavoro realizzato da Guido Crepax nel mondo della discografia italiana (e non solo).

Prima di diventare un maestro del fumetto e creare il personaggio di Valentina, Guido Crepax è stato il primo copertinista italiano di vinili. Alla galleria Nuages aranno in mostra esclusivi disegni originali, che comprendono alcune copertine, una serie di ritratti inediti di maestri del jazz e una piccola selezione di tavole a fumetti dedicate al jazz e al mondo della musica. Oltre ai disegni fanno parte dell’esposizione una selezione di circa sessanta copertine presenti nel volume e alcuni spartiti musicali originali.

Le visite saranno guidate, per gruppi massimo di 10 persone, a cura di Antonio, Caterina o Giacomo Crepax, e si terranno nei giorni 18 - 22 - 26 gennaio e 5 febbraio (orari: 16 - 16,45 - 17,30 - 18,15 - 19). Per prenotare inviare una mail a nuages@nuages.net (sono richiesti green pass e mascherina).

Alla mostra è strettamente legato il succitato volume "Crepax a 33 giri", realizzato da Archivio Crepax per Vololibero Edizioni e BTF, che sarà disponibile in galleria. Nelle pagine del libro si trova la raccolta completa dei 300 artwork di dischi realizzati da Crepax tra il 1953 e il 1999.

Impreziosiscono l’opera una storia a fumetti colorata in esclusiva per questa pubblicazione dall’Archivio Crepax e numerose testimonianze e contributi di artisti.

Per gentile concessione di VoloLibero, ecco di seguito una selezione di copertine tratte dal libro.

Lettera a Pinocchio, Johnny Dorelli, 45 giri, CGD (N 9154) 1954

Concertino, Quartetto Cetra Concertino, Quartetto Cetra, 45 giri, Ricordi (45 ERL 138) 1959

I Marziani, Peppino di Capri, 45 giri, Carisch (VCA 26159) 1963

Bonnie e Clyde, Rinaldo Ebasta, 45 giri, Ariston Records, disco distribuito come omaggio da Danusa cosmetici, 1968

Poster a colori omaggio della rivista Almanacco della canzone, Sanremo ieri e oggi, 19° Festival della canzone italiana, 1969

Nuda, Garybaldi, 33 giri, CGS (FGL 5113) 1972Il lungo disegno (cm 60,5x20,5) che Crepax realizzò per la copertina di "Nuda", scansionato dalla tavola originale grazie a Giampiero Mughini, della cui collezione privata tale opera fa parte.

Come sei bella, I Camaleonti, 45 giri, CBS (CBS 1293) 1973

La più bella del mondo, Nicola di Bari, 45 giri, Carosello (CI 20415) 1976

Valentina, Artisti vari, 45/33 giri, DDD Dischi (DDD 655433 7 e DDD 655433 6) 1989