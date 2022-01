Rockol Awards, segui qui la diretta video dalle 19 di oggi

Si terrà questo pomeriggio alle 19 la cerimonia di consegna dei Rockol Awards 2021, ospitata dalla Santeria Toscana di Milano.

Il pubblico potrà seguire in streaming l'intera cerimonia di premiazione – che avrà una durata di poco più di un'ora e sarà animata da alcune esibizioni dal vivo - a questo indirizzo, oppure in questa finestra (sarà attiva dalle 19):

Si sono chiuse lo scorso 5 gennaio le votazioni per eleggere i vincitori dei Rockol Awards 2021 nelle categorie Miglior Album italiano e Migliore Live italiano.

Queste le terzine di artisti in lizza per aggiudicarsi il titolo di Miglior Album ai Rockol Awards 2021, elencati in ordine strettamente alfabetico: Caparezza il suo "Exuvia", con "Teatro d'ira - Vol. I" e Francesca Michielin con "Feat (Fuori dagli spazi)".

Mentre il nome dell'artista che si fregerà del titolo di Miglior Live sarà scelto tra uno dei seguenti candidati, anch'essi elencati in ordine strettamente alfabetico: Vinicio Capossela, Emma e Punkreas.

Il nome di un altro vincitore c'è già, ed è quello dei Fast Animals and Slow Kids che si sono aggiudicati il “Premio Rockol”, che viene assegnato dalla redazione di Rockol nell’ambito dei Rockol Awards ad un artista, gruppo o personaggio distintosi particolarmente per la sua attività musicale

Nel corso della cerimonia saranno consegnati altri premi: il "BigliettOne d'Oro" attribuito da TicketOne a un artista italiano, un premio attribuito dalla SIAE e uno attribuito da NUOVOIMAIE.

Per costituire il panel dei candidati votabili sono stati presi in considerazione nuovi album e concerti/tour, usciti o avvenuti in Italia nel periodo intercorso dal gennaio 2020 al settembre 2021, andando quindi a recuperare anche le uscite discografiche dello scorso anno che, a causa del diffondersi della pandemia, non hanno potuto contendersi i Rockol Awards. All'interno di questo arco temporale sono stati selezionati dalla redazione di Rockol trentacinque album e trentacinque concerti. Per la categoria album sono state considerate solo pubblicazioni con nuove canzoni. Non sono state considerate ristampe, edizioni speciali di album originariamente usciti fuori dal periodo, dischi dal vivo, raccolte ed EP. Per la categoria live, invece, sono stati considerati sia tour sia concerti singoli.