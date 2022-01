Achille Lauro, esce l'11 febbraio la riedizione dell'ultimo album

"Ho sconvolto l’Italia con le mie performance, pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, ignorando ogni regola e ogni schema. Ho trascorso gli ultimi cinque mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza": così Achille Lauro annuncia su Instagram l'uscita, prevista per il prossimo 11 febbraio, dopo la partecipazione del cantante romano in gara al Festival di Sanremo 2022, della riedizione del suo ultimo album, "Lauro", pubblicato lo scorso aprile.

"Lauro - Achille Idol Superstar", questo il titolo del repack, conterrà sette tracce non incluse nel disco dello scorso anno: tra queste c'è anche "Domenica", la canzone che Lauro presenterà in gara al Festival di Sanremo (dove per l'occasione condividerà il palco con l'Harmel Gospel Choir). .

La cover del disco è un’opera originale degli artisti internazionali contemporanei di origine italiana Miaz Brothers, attivi tra Londra e Valencia.

Per Lauro quella di quest'anno sarà la quarta partecipazione consecutiva al Festival di Sanremo. Lì nel 2019 con "Rolls Royce" salì alla ribalta a livello nazionalpopolare, salvo poi tornare in gara l'anno successivo con "Me ne frego". L'anno scorso il cantante è stato ospite fisso della kermesse, esibendosi tutte le sere con i suoi "quadri".