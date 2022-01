Stoccolma, il comune salva lo studio degli ABBA

I Baggpipe Studios di Stoccolma, sale di registrazione che a partire dalla loro apertura, nel 1969, hanno ospitato nomi di prima grandezza della storia del rock e del pop come Beatles, Roxette, One Direction, Lady Gaga, Swedish House Mafia, Wyclef Jean e Beyoncé, e che hanno dato artisticamente i natali agli ABBA, che nella struttura al numero 33 di Palandergatan hanno fissato su nastro le loro prime hit, sono salvi: nel 2019 la proprietà del terreno sul quale sorge lo stabile aveva chiesto ai titolari dell’attività un aumento dell’affitto per evitare di convertire gli studi in un condominio. I gestori dei Baggpipe, per salvarsi, avevano fatto appello al Comune di Stoccolma, che - seppure con un po’ di ritardo - ha risposto all’appello: la municipalità della capitale svedese ha deciso di sospendere la vertenza tra proprietari e inquilini citando “i valori storici e culturali dell'edificio” e la sua “importanza come uno degli studi di registrazione analogici più apprezzati al mondo”.