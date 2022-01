Niente Coachella 2022 per Travis Scott: il peso commerciale della tragedia di Houston

Una conferma ufficiale alle voci trapelate alla metà dello scorso dicembre è decisamente improbabile che arrivi. Eppure tutto è andato come da copione: Travis Scott è stato stralciato dal cartellone dell’edizione 2022 del Coachella , il festival re della stagione live all’aperto americana che aveva previsto il rapper di “Goosebumps” tra i nomi del bill annunciato nel 2020, prima che la pandemia da SarS-Cov-2 costringesse gli organizzatori tenere chiusi i cancelli per due estati consecutive. Il contraccolpo generato dalla terribile tragedia dello scorso novembre a Houston - e da tutto ciò che ne è conseguito in termini di assegnazione delle responsabilità, tema oggetto già da diverse settimane di un procedimento giudiziario - non ha impattato sulla scelta in termini di ragioni di scuderia, essendo Goldenvoice, l’agenzia organizzatrice dell’evento, controllata al 100% da Anschutz Entertainment Group, principale competitor di Live Nation, società di live promoting che ha Scott nel proprio roster.